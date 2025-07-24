22 июля динамовцы разгромили мальтийский Хамрун (3:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Нападающий киевлян Владислав Супряга попал в заявку на игру, но на поле не вышел. Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался по этому поводу.

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– В заявке Динамо присутствовал нападающий Владислав Супряга, который не забивает уже четыре года в официальных матчах, но он не вышел даже на замену.

– Не вышел и не выйдет! Ну не дано ему, поймите. У Супряги нет мастерства и характера, и никуда от этого не деться. Вот у Бражко есть мастерство, он хорошо играл раньше, поэтому, я надеюсь, что у него временный спад", – сказал Сабо в интервью BLIK.ua.

К слову, в прошлом сезоне Владислав Супряга провел 15 матчей, выступая за Динамо и Зарю, однако результативными действиями не отличался. Контракт нападающего с киевским клубом рассчитан до июня 2026 года.

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