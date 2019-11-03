Сабо назвал главную опасность для Динамо после победы над Шахтером

Бывший наставник киевского Динамо Йожеф Сабо поделился ожиданиями от противостояния "бело-синих" со Львовом в 13-м туре УПЛ.

"Львов уже развалился как клуб. В последних шести матчах львовяне забили три гола -– о чем тут можно говорить?

Сабо: Еще до старта чемпионата я прогнозировал для Динамо борьбу за второе место

Да, киевляне после кубкового матча будут уставшие, но будет и ротация. Самое главное для игроков Динамо – не "взлетать до небес", от того, что переиграли Шахтер. Это важная победа, но они всего лишь вышли в следующий этап Кубка Украины. Теперь нужно переигрывать Львов.

Как бы то ни было, не будем заранее говорить о трех очках. Как только получат, тогда и поздравим с победой. В каждом матче нужно добывать три очка и затем снова ждать Шахтер. Но разрыв в 10 пунктов – это слишком много. Кто еще может забрать очки у "горняков"? Возможно, Заря. Больше никто", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо примет Львов в рамках 13-го тура УПЛ. Матч состоится сегодня на НСК Олимпийский, начало – в 17:00.

Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ