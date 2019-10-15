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Украина – Португалия: Сабо нашел оправдание спорным решением арбитра

17:40 126 Читати українською
Украина – Португалия: Сабо нашел оправдание спорным решением арбитра
Энтони Тейлор / Сайт АПЛ

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо высоко оценил работу рефери Энтони Тейлора на матче Украина - Португалия.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"В моменте с пенальти было движение тела к мячу, и он сразу указал на точку. Рефери отсудил честно, никаких вопросов.

"Бл**ь, посмотри на повторе", – Степаненко рассказал о споре с арбитром матча Украина – Португалия

Повтор показал, что Степаненко сыграл рукой, а не мяч попал в руку. Он всем корпусом бросился под удар. По желтой – если бы у нас так судили, было бы нормально, если один ставит пенальти в такой ситуации, другой – нет. Один дает желтую, другой – не дает", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.

Напомним, матч обслуживал Энтони Тейлор. Ошибки англичанина не помешали Украине одержать победу над португальцами, которая обеспечила первое место группы В и прямой выход в основную стадию Евро-2020.

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Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Йожеф Сабо Арбитры
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