Сабо нашел главного виновника неудач Динамо

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо объяснил причину неудовлетворительных результатов киевлян.

"Главная проблема Динамо – нехватка профессионализма в менеджменте. Киевляне не показывают качественную игру. Почему? Так как не имеют игроков высокого класса. Почему не имеют игроков высокого класса? Потому что все службы не работают так, как надо. Если выпадает одно звено цепи - не работает весь механизм.

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Президент занимается чем угодно, но не своими непосредственными функциями – наладить работу механизма. Ни для кого не секрет, что Игорь Суркис сам выбирает игроков. А окружающие боятся ему слова не скажут, чтобы не разгневать", – поделился Сабо в комментарии Газете по-украински.

К слову, Динамо занимает третье место в чемпионате Украины, уступая Зари по дополнительным показателям. Кроме этого, киевляне прекратили борьбу за Лигу Европы еще на групповом этапе.

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