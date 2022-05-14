Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что полузащитнику Шахтера Михаилу Мудрику не стоит размениваться на середняков, а нужно идти сразу в топ-клуб.

"Мы видели, как он играл за Шахтер в Лиге чемпионов. Он молодец, он повысил свой класс до такого уровня (и будет расти), что должен играть за основной состав сборной.

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Потому что у него есть все качества: скорость есть, с мячом очень мягко работает, поле видит. И самое главное, что он не только атакует, но хорошо защищается. Так что он молодец, он растет.

Я думаю, что он долго не задержится в Шахтере, потому что кто его выкупит обязательно. За ним уже следят клубы из Англии, Италии. Но я хочу ему посоветовать не уходить во второстепенный клуб. Он должен уехать либо в Манчестер Сити, либо в Ливерпуль, либо в Манчестер Юнайтед. Может быть, Реал Мадрид. Вот такие команды", – сказал Сабо в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Мудрик феерически провел дебютный поединок за сборную Украины против менхенгладбасской Борусии, отличившись голом. О желании подписать украинца ранее заявляли английский Брентфорд, немецкий Байер, французский Ланс, португальская Бенфика и итальянский Милан.

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