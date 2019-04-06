Сабо: Мораес "задавил" Кайоде в Шахтере

Экс-тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал игру Жуниора Мораеса.

"Вот так получилось, что в Динамо Жуниор Мораес не играл систематически, а в Шахтере играет. Он "задавил" Кайоде, который не попадает даже в заявку на матчи.

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Мораес играет, потому что забивает, значит, нужен команде. Он прекрасно чувствует, где нужно находиться в том или ином моменте, куда отскочит мяч или сделают передачу", – цитирует Сабо dynamo.kiev.ua.

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К слову, в текущем сезоне Кайоде сыграл лишь 193 минут за Шахтер во всех турнирах, результативными действиями не отличался.