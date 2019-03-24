Сабо: Мораес рвется на поле, словно бык на арену

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча Португалии и Украины в стартовом матче отбора к Евро-2020.

"Первый тайм был равный. Я давно не видел, чтобы наши сборники так хорошо контролировали мяч, особенно в больших матчах. Был момент в игре, когда португальцы защищались, а мы атаковали. Немного не хватило в завершающей стадии, но игра показала, что у нас неплохая команда, которая играет в европейском стиле.

Пятов стал героем матча. Он снимал все верховые мячи, которые адресовались высоким форвардам сборной Португалии. Также надежно сыграл в моментах с ударами Роналду в ближний угол.

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Дебют Мораеса? Вы посмотрите на его глаза, когда он выходит на футбольное поле. Он рвется туда, словно бык на арену. Он мог победу принести и португальцам повезло в том моменте. В последние десять минут наши перехватили инициативу и могли одержать победу.

Впечатлением от игры Миколенко? Он стремительно попал в большой футбол. Быстро начал играть за основной состав Динамо. Теперь дебют в сборной. Настоящий мужик. Не боится борьбы, идет в атаку, делает прострельную передачу. Он забронировал позицию левого защитника, а теперь пусть другие борются за это место", – сказал Сабо в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против действующих чемпионов Европы в первом туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

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