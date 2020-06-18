Сабо: Мне было стыдно, что Минай и Динамо играют на таком стадионе

Экс-тренер Динамо Йожеф Сабо нашел весомый недостаток в полуфинальном поединке Кубка Украины.

"Минай 0 команда из Первой лиги, из деревни. Мне было как-то стыдно, что команды играли на таком стадионе. В Ужгороде есть стадион Авангард, где играть было бы комфортнее. А здесь – поставили забор и у линии поля стояли болельщики ... Это ненормально. Как говорят на Закарпатье: "По-деревенски".

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Этот стадион расположен возле трассы Киев – Чоп. Было видно, как машины проезжают... Как-то неудобно за таким наблюдать. Сам из Ужгорода...

Возможно, можно было бы договориться хотя бы о тысяче болельщиков и рассадить их на стадионе, а не так, чтобы стояли друг к другу вблизи линии поля, где аут подают или угловой.

Теперь будем ждать финал. Что Ворскла, что Мариуполь – для Динамо особой разницы нет. Думаю, что выйдет в финал Мариуполь", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, второй полуфинал КУ Мариуполь – Ворскла состоится 24 июня, начало в 19:30.

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