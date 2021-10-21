"Я не получил удовольствия от матча Ц слабая игра была, очень слаба. В первом тайме киевляне вообще ни разу не ударили по воротам и игра проходила на одной половине поля. От Барселоны ожидал большего – их место в чемпионате Испании точно по игре. Киевляне ничего не создали. Да и Барселона не имела голевых моментов, кроме забитого гола. Непонятно, куда пошел Миколенко в этом эпизоде.

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Дорогие такие пижоны вышли, а не могут даже обыграть, потому что наши страхуют. Киевляне умеют страховать. На каждый фланг по двое-трое. Очень трудно обвести. Но игра не понравилась – слишком слабая для Лиги чемпионов.

Стартовый состав Динамо? Возможно, кто-то заставляет Луческу, чтобы Супряга играл. Владислав сейчас очень плох. Возможно, кто-то нагнетает, его хотят продать, нужен спрос. Супрягу ставят, а он абсолютно ничего не может показать.

Кто-то скажет, что хорошо, что не проиграли 5:0, но и 1:0, и 5:0 – все равно не взяли очков. Ждем ответный матч 2 ноября. Барселона сейчас слабая команда", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

После трех туров группового этапа Динамо с одним зачетным баллом расположился на дне квартета Е.

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