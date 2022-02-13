"Думаю, Петраков не будет рассчитывать на Коноплянку, поскольку он перешел в польский чемпионат, который не самого сильного уровня. А как Евгений проявит себя, будет ли звездой тамошнего футбола – неизвестно.

Коноплянка: Взял 80-й номер, потому что я – Роналдиньо-младший

Многое зависит от того, поверит ли в Коноплянку тренер, будет ли ставить его на игры. Если решит, что Евгений не тянет, тот однозначно сядет на скамейку.

Да, он вполне мог бы вписаться в схему Петракова, который склонен к игре в три центрбека. Но опять же – эта схема предполагает, что все игроки должны уметь отбирать, ведь если где-нибудь провал – появляются свободные зоны, куда на скорости может ворваться соперник. Так что будет видно, что будет у Коноплянки в ближайшее время, какие будут его окружать футболисты. Это во много предопределит его перспективы", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, Коноплянка перешел в польский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на полгода с опцией продления еще на год.

Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок