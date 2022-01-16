"Удивляюсь, почему Коноплянка пошел в Шахтер. Донецкий клуб купил таких игроков, зачем он пошел туда? Из-за денег, из-за заработной платы.

Коноплянка в СК Днепр-1: президент "спортклубовцев" оценил вероятность трансфера

Не нужно ему играть в Украине, нет для него команды. Он – игрок с именем. Куда он уйдет? У Динамо полно игроков. Может уйти в Зорю, но там нет такой зарплаты. В СК Днепр-1 тоже нет. У Йовичевича строгая дисциплина и футболисты у него есть, там выстроена игра. Может, Металлист, там как раз строят команду, покупают игроков.

Он может уехать в Турцию или Бельгию. Он должен подумать о своем "я", доказать, что он игрок. Где в Украине он будет это показывать? Против кого? Миная, Руха, Львова и Ингульца?" – цитирует Сабо Tribuna .

Напомним, Евгений не был взят на сборы с Шахтером, ведь он находится в поисках нового клуба. Его контракт с дончанами завершается в конце текущего сезона, а пресса сватает в СК Днепр-1.

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