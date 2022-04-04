"Все зависит от того, когда война закончится, и мы их отбросим с нашей земли. Тогда можно начать по-настоящему разговаривать о футболе. Если этого не произойдет в ближайший месяц, мы должны будем – как бы ни хотелось – признать, что сезон не доигран и его нельзя засчитывать. Это мое мнение.

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Да, есть компетентные люди, организации, нужно садиться и думать. Но… Сколько человек погибло! Сколько городов разрушено! Как можно в такой ситуации думать – будет чемпион, не будет и так далее? Что касается еврокубков следующего сезона... Я даже не знаю, как мы будем там выступать. Множество футболистов уехали. В ближайшие годы уровень футбола у нас будет очень низким.

Возможно, более продуктивно будет сконцентрироваться на следующем сезоне. Задумываясь, в частности, в каких регионах вообще будет реально проводить футбольные матчи", – поделился Сабо в комментарии Fanday.

Напомним, после 18 сыгранных туров УПЛ Динамо отстает от Шахтера на 2 очка. Сообщалось, что клубы рассматривают два варианта завершения сезона – по итогам 18-ти туров, или же первого круга (тогда команда Мирчи Луческу лидировала в турнирной таблице).

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