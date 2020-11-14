"Наша сборная может выиграть только за счет характера. Вы же видите, что творится вокруг: Шевченко уже второй раз подряд не может собрать оптимальный состав, который давал положительный результат. У немцев ключевые игроки не имеют проблем со здоровьем, поэтому будет трудно. Все зависит от того, какую тактику изберет Шевченко. Это, все-таки Германия, а не Люксембург.

Экс-форвард сборной Украины назвал рецепт успеха "сине-желтых" в матче Лиги наций против Германии

Думаю, что в центре поля сыграет наше самое сильное трио полузащитников – Степаненко, Зинченко, Малиновский. И будет очень важно, чтобы наша центральная ось сыграла надежно.

Меня очень беспокоит тот факт, что у нас только один правый защитник – Ефим Конопля. Мне кажется он вряд ли справится с креативными игроками сборной Германии. Но, будем надеяться, что я ошибаюсь", – сказал Сабо в коменатри каналу "Футбол".

Напомним, поединок Лиги наций против Бундестима сборная Украины проведет уже сегодня, 14 ноября. Начало встречи в 21:45.

Германия – Украина: анонс матча Лиги наций