Сабо: Я вижу сборную Украины в тройке лучших команд Европы

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо с оптимизмом ждет выступления подопечных Андрея Шевченко на Евро-2020.

"Сербы боялись украинцев, поскольку после своих забитых мячей садились в оборону, но это не мешало "сине-желтым" создавать моменты. Считаю, что хозяевам не хватало свежести, которая была у соперника. Гол в компенсированное время является тому подтверждением. Подопечные Андрея Шевченко не отходили от своего плана, прессинговали соперника. Команда играет в современный футбол.

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Поражают действия Руслана Малиновского, который не бьет мяч куда попало. Действует, как зрелый мастер, и ему еще есть куда расти. А если бы были еще и Зинченко с Марлосом? Это не в укор тем, кто играл с Сербией, я говорю о том, что это еще больше добавляет потенциала сборной Украины.

Сидорчук неплохо выполнил свою миссию. Думаю, Ярмоленко приближается к своим оптимальным кондициям, и много других ребят провели неплохой матч. Яремчук растет, находит свои моменты гораздо чаще. Надеюсь, и Беседин после долгого простоя из-за травмы уже приблизился к лучшей форме.

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Да, мы в топ-группе при жеребьевке. Но финальная часть, это далеко не отборочный турнир, здесь все гораздо серьезнее. Не будет сенсацией, если кто-то из третьей корзины обыгрывает, казалось бы, фаворита... Я не возьмусь сказать, в каком состоянии сборная Украины подойдет к континентальному первенству, но на сегодня я вижу ее в тройке лучших европейских команд", – цитирует Сабо Команда 1.