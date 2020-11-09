У экс-тренера Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо ухудшилось здоровье.

Йожеф Сабо был госпитализирован в одну из киевских больниц, сообщает Footboom. Причиной стала высокая температура – более 38 градусов.

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По информации издания, Сабо предоставили всю необходимую помощь в одном из столичных медицинских учреждений и пока температура спала. Однако, о точном диагнозе заболевания 80-летнего заслуженного тренера Украины пока неизвестно.

Напомним, Йожеф Сабо тренировал сборную Украины в 1996-1999 годах, а также пять раз возглавлял киевское Динамо.

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