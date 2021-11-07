"Он давно хотел и говорил, что хочет уже работать клубным тренером, чтобы постоянно быть в футбольном процессе. Я думал, что он все-таки возглавит Милан, но "россонери" сейчас на хорошем ходу, поэтому там место занято.

Шевченко определился с тренерским штабом в Дженоа, – журналист

Дженоа – команда среднего уровня, почти внизу турнирной таблицы. Поэтому многое будет зависеть от того, будут ли у него возможности усилить состав. Считаю, что Дженоа немного не та команда для Шевченко, но, если он, конечно, хочет тренировать, застаиваться тоже нельзя. Главное, чтобы он хорошо начал, не провалился, потому что иначе потом репутацию возвращать сложнее.

Думаю, Андрей Шевченко уже достаточно опытный тренер, не глупый. Он возьмёт в команду итальянских помощников, футболисты тоже должны понимать его. Поэтому желаю ему успехов, пусть все получится. Мы же будем следить и поддерживать его", – сказал Сабо в комментарии Meta Ratings.

Напомним, СМИ активно сватают Шевченко на должность главного тренера Дженоа. Предыдущего наставника – Давиде Баллардини – уже уволили из-за провальных результатов команды. Подписание контракта с экс-наставником сборной Украины планируется на понедельник, 8 ноября.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною