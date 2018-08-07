Сабо: Думаю, Динамо вполне устроит ничья в матче против Славии

Бывший наставник Динамо Йожеф Сабо поделился мыслями накануне матча квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором Славия будет принимать Динамо.

"Поединка в Праге ожидаю со страхом, потому что динамовцы в игре чемпионата против Шахтера выложились по максимуму. Полностью восстановиться на четвертый день, с учетом перелета, будет очень сложно. Во второй половине предстоящей встречи ошибки могут заметно возрасти.

Да, подопечные Александра Хацкевича молодцы, они сыграли на хорошем уровне весь матч против "горняков". Тем более интересно увидеть, в каком теперь состоянии будет команда во встрече со Славией.

Славия – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Думаю, наставнику бело-синих без серьезной ротации не обойтись. Единственный и большой плюс в том, что динамовцы к поединку Лиги чемпионов готовились на положительных эмоциях, что всегда добавляет команде моральных сил.

Противостояние с Славией, однозначно, будет сложным. Чехи в своем чемпионате идут на первом месте. Насколько известно, они очень опасны при розыгрышах стандартных положений.

Устроит киевлян ничья? Думаю, вполне! Ведь матч чемпионата с Мариуполем наверняка будет перенесен, поэтому у киевлян появится возможность полноценно подготовиться к ответной встрече. Плюс домашние трибуны станут союзником Динамо", – рассказал Сабо в комментарии Команда1.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется завтра в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.