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Сабо достойно ответил Алиеву, который назвал специалиста худшим тренером

08:00 204 Читати українською
Сабо достойно ответил Алиеву, который назвал специалиста худшим тренером
Александр Алиев / Фото ФК Динамо

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо с сожалением вспоминает сотрудничество с экс-хавбеком киевлян Александром Алиевым.

"На мой взгляд, в последнее время Алиева слишком много стало в СМИ. Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться у журналистов: вы действительно считаете, что Саша – это пример того, как должен вести себя футболист во время активной карьеры и после ее завершения? Это пример для подражания молодым футболистам? Ориентир для них?

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Мне и сейчас больно вспоминать те годы, когда на моих глазах свой талант терял Алиев. Из-за нарушения режима мне приходилось отчислять его с тренировочных сборов. Но и сейчас в аналогичной ситуации я поступил бы так же. Футбол – игра командная и требования к игрокам должны быть одинаковыми.

Если не ошибаюсь, Саша уже примерил на себя роль тренера любительских команд. Хочет получить лицензию и работать в Динамо. Интересно, а как бы он поступил с игроками, которые не соблюдают общих правил, игнорируют режим? На которых не действуют разговоры с тренером? Он назвал меня худшим тренером, с которым работал – это его мнение, его право", – цитирует Сабо Footboom.

Напомним, Алиев пересекался с Сабо в киевском Динамо в сезоне 2004/05 – Йожеф Йожефович должен был сыграть роль кризисного менеджера после домашнего поражения от Трабзонспора (1:2), а Александр как раз начинал свое восхождение в футболке "бело-синих".

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Александр Алиев Александр Алиев Динамо Киев Динамо Киев Йожеф Сабо
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