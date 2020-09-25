"Можно только поздравить команду и тренера. Эта игра была уже лучше, в сравнении с предыдущим матчем против АЗ. Киевляне могли еще забивать. Я сразу говорил, что Динамо пройдет Гент. Тем более там наши играют. Они не подошли Динамо, Шахтеру, Заре, а там нашли себе место.

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Луческу понимает, какую тактику нужно выбирать с футболистами, которые у него есть. Многие критикуют игру Динамо» за закрытость, но сейчас по-другому не получается. Я уверен, что Динамо дома обыграет Гент и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Динамовцы недосмотрели в эпизоде с пропущенным голом. Уверен, Луческу разберет этот момент, чтобы в Киеве такое не повторилось. Никого винить нельзя. Один пропустили, но два забили", – цитирует Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сумело вырвать победу в Гента (2:1). Уже 29 сентября "бело-синие" будут ждать подопечных Вима Де Декера в ответном матче в Киеве.

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