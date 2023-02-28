"За чемпионство будут бороться СК Днепр-1 и Шахтер. Киевляне и до зимы не имели очень сильных игроков, а зимой еще и потеряли Забарного и Цыганкова. У них нет игроков, способных бороться за золотые медали.

"Были готовы продать": Цыганык назвал футболиста, который мог стать третьим в компании Цыганкова и Забарного

Борьба за выживание? Думаю, этой весной середняки и аутсайдеры будут показывать скучный футбол, потому что многие наши сильные игроки выступают не в УПЛ, а в чемпионатах Польши и других стран", – отметил Сабо в комментарии изданию "Експрес".

Добавим, что Динамо этой зимой потеряло Забарного и Цыганкова, однако не подписывало игроков им на замену. Сейчас киевляне занимают третье место, имея 30 очков.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика