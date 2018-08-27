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Сабо: Динамо может пройти Аякс, но для этого необходимо менять тактику

18:41 48 Читати українською
Сабо: Динамо может пройти Аякс, но для этого необходимо менять тактику
Аякс – Динамо / Соцсети

Экс-наставник Динамо Йожеф Сабо рассказал что нужно делать киевлянам, чтобы пройти Аякс.

"Гостевой матч в Амстердаме вышел неоднозначным и вызвал много критики в СМИ. Несомненно, тренерский штаб "бело-синих" примет во внимание замечания специалистов и прессы, сделает выводы и укажет на ошибки своих подопечных.

Забитый на выезде мяч дает некоторые шансы динамовцам пройти в группу, но сделать это, по моему мнению, будет непросто, ведь необходимо добиться преимущества в два мяча и не пропустил в свои ворота.

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Решить задачу команда Динамо может, но для этого необходимо, я в этом уверен, менять тактику игры, а именно – при потере мяча прессинговать по всему полю, не давать сопернику преимущества во владении мячом, действовать на опережение при отборе мяча и, конечно, необходима дисциплинированная, слаженная командная игра с хорошими скоростными атаками.

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Думаю, что игра от обороны не даст необходимого результата, ведь соперник достаточно технический, команда сбалансированная, и скорее всего не будет играть первым номером. Так что если наша команда будет готова взять реванш, играя на полной самоотдаче, то необходимый результат будет достигнут, чего я от всей души желаю", – цитирует Йожефа Сабо Footboom.

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Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

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