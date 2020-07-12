Сабо: Десна сумеет отобрать очки у Шахтера

Экс-тренер сборной Украины, а ныне телеэксперт, Йожеф Сабо поделился ожиданиями от поединка 30-го тура УПЛ между Десной и Шахтером.

"Луиш Каштру отпустил нескольких игроков основного состава "горняков", которые не будут участвовать в игре с Десной. Думаю, что список футболистов не ограничится тремя фамилиями и в игре с командой Рябоконя мы увидим практически весь второй состав Шахтера. Точнее, обойму игроков, которая сыграла меньше матчей в сезоне, чем другие исполнители.

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Шахтер, конечно же, даже с условно вторым составом не будет играть с Десной как попало и тем более отдавать черниговцам победу. Молодые бразильцы, которые получат от Каштру шанс, будут сражаться за свое место под солнцем. Поэтому матч в Чернигове будет упорным. В связи с этим я прогнозирую, что у Десны будут шансы взять хотя бы одно очко. Мне кажется, игра в этом матче завершится вничью.

Не могу оценивать решение Каштру предоставить команде отпуск перед ответной игрой с Вольфсбургом. Все-таки, когда был карантин, у футболистов фактически был отдых, потому что тренировочный процесс в домашних условиях – это только физкультура. Поэтому устать футболисты сейчас не должны и они бы наверняка смогли с одного сезона перейти плавно в новый, а отдохнули бы уже зимой.

Видимо, тренеры Шахтера опасаются, что осенью у футболистов будет слишком плотный график – матчи сборных, чемпионат и Лига чемпионов, поэтому лучше сейчас им дать паузу. Тем более, "горняки" настраиваются пройти Вольфсбург и затем пройти по турнирной сетке Лиги Европы как можно дальше", – сказал Сабо в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Десна после 29-ти туров занимает третье место, набрав 55 очков. В случае успеха в матче с чемпионами Украины подопечные Рябоконя смогут подняться на второе место, опередив луганскую Зарю.

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