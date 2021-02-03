"Надо знать, когда можно нарушать режим, а когда нельзя. Тем более, что они на сборах. Может он поймет, что произошла глупость.

Колос опубликовал официальное заявление об отчислении Селезнева

Может он и попросит прощения. Начнет работать в тренировочном процессе и все станет на свои места", – сказал Сабо в комментарии Футбол News.

Напомним, внезапный уход Селезнева из Колоса связывают с очередным нарушением режима – Евгений якобы появился на матч в состоянии алкогольного опьянения. Сам ветеран это опроверг и назвал причиной ухода семейные обстоятельства.

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