"Для меня это три команды – сборная Бразилии, поскольку там много молодых футболистов, играющих в топ-клубах, сборная Франции – у Дешама там два полноценных состава, игроки тоже из топ-команд, сборная Германии, немцы – это немцы. За третье место могут также сразиться Испания или Нидерланды", – заявил Сабо.

Катар – Эквадор: матч-открытие ЧМ-2022 установил самый плохой показатель для Мундиалов

"Фаворитов много. Если брать в пример прошлый чемпионат мира, то Германия не вышла из группы. Конкурентов около десяти – Бразилия, Франция, Хорватия и другие. Тем этот чемпионат мира и интересен. Единственное, что проведение ЧМ-2022 зимой это что-то новое.

Во многих странах были прерваны чемпионаты, проведение Мундиаля зимой идет в разрез с тренерскими и клубными интересами. Как он пройдет, как это будет выглядеть, не знаю. Но все находятся в равных условиях. Единственный плюс, что все стадионы рядом, не нужно будет делать каких-либо длительных перелетов.

Я буду болеть за Хорватию, Аргентину, Германию и, наверное, поляков. Думаю, что фаворитами будут Бразилия и Франция, но я хотел бы, чтобы выиграла Аргентина. Аргентинцы – это американские немцы, профессиональные футболисты", – добавил Буряк.

"Я буду за Францию ​​болеть, как вариант, французы снова что-то возьмут. В финале я хотел бы увидеть Аргентину с Францией, и чтобы победили французы. Но если выиграет Аргентина, я буду не против, потому что хотелось бы, чтобы Месси добавил в свою копилку чемпионат мира. В матче за третье место, возможно сыграют, Испания и Бразилия, а победят последние. Но бразильцы могут и сыграть в финале", – цитирует Кополовца FanDay .