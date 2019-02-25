Сабо: Боюсь за матч Динамо – Заря, игроки киевлян могут плохо настроиться на игру

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 19 тура УПЛ между Динамо и Зарей.

"Будет тяжелый матч. Я даже боюсь за эту встречу. Мы выиграли противостояние с Олимпиакосом, прошли в 1/8 Лиги Европы. Как бы у молодых ребят головы не закружились, и они не вышли с настроением: "Сейчас мы здесь без проблем разберемся". Это свойственно молодежи и от этого никуда не деться.

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Поэтому тренерский штаб сделает нужные замены. Возможно, после победы над Олимпиакосом на Зарю тоже придет больше зрителей. Все-таки приезжает один из лучших клубов нашего чемпионата. Противостояние обещает быть ожесточенным", – цитирует Сабо портал 1927.kiev.ua.

Матч 19 тура УПД Динамо – Заря начнется сегодня в 18:30.

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