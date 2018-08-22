Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Аяксом.

"Аякс – уже не та команда, которая была 5-6 лет назад. Ну, а Динамо на ходу. Я верю в Динамо, в том, что они не проигрывают. Когда встречаются две такие сильные команды, трудно говорить, кто выиграет.

Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Конечно, шансы у обоих равные. Но команда Хацкевича последнее время показывает очень хорошую игру. Команда стабильная психологически, и много равноценных замен. Главный тренер может в любой момент усилить каждое звено игры.

Уверен, что Динамо покажет хорошую игру, хотя соперник достаточно серьезный", – рассказал Сабо для издания Чемпион.

Напомним, матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится сегодня, 22 августа, начало в 22:00.

Пиварич: Надеюсь, что Динамо сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов