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Сабо: Аякс – уже не та команда, которая была 5-6 лет назад

15:16 116 Читати українською
Сабо: Аякс – уже не та команда, которая была 5-6 лет назад
Йожеф Сабо / фото з соцмереж

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Аяксом.

"Аякс – уже не та команда, которая была 5-6 лет назад. Ну, а Динамо на ходу. Я верю в Динамо, в том, что они не проигрывают. Когда встречаются две такие сильные команды, трудно говорить, кто выиграет.

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Конечно, шансы у обоих равные. Но команда Хацкевича последнее время показывает очень хорошую игру. Команда стабильная психологически, и много равноценных замен. Главный тренер может в любой момент усилить каждое звено игры.

Уверен, что Динамо покажет хорошую игру, хотя соперник достаточно серьезный", – рассказал Сабо для издания Чемпион.

Напомним, матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится сегодня, 22 августа, начало в 22:00.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
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час
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Динамо Киев
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