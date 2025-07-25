Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо высказался по поводу провала Полесья в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против Санта-Коломы (1:2).

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"Вот это полный позор для нашего футбола! Извините меня, но как можно проигрывать команде из Андорры? В этой стране нет футбола. Нельзя такое допускать тренеру. Кому ты проиграл? В Андорре ребята пришли после работы поиграть в футбол, да еще и Полесье обыграли. Это же позор!

Ротань должен понимать, что его ждут не только победы, но и поражения, но только не от команд из Андорры. Я думаю, во втором матче Полесье соберется и пройдет эту команду. Не исключаю, что в первой игре могло быть пижонство. Такое ощущение, будто игроки Бога за ногу поймали. Забили один мяч и уже праздник. Это их работа, они в каждой игре должны играть и отрабатывать. Показывать себя, чтобы можно было их продать", – цитирует Сабо Blik.

Напомним, что ответный матч между Санта-Коломой и Полесьем состоится уже менее чем через неделю – 31 июля. Начало встречи в 19:00.

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