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Сабо – о карантине: Жизнь продолжается, переживем и эту беду

08:00 31 Читати українською
Сабо – о карантине: Жизнь продолжается, переживем и эту беду
Йожеф Сабо / фото из открытых источников

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о своем распорядке дня во время карантина.

"Мое утро начинается с зарядки вот уже несколько последних десятилетий (Сабо 80 лет – прим). После этого или иду в супермаркет, или занимаюсь домашними делами. Иногда смотрю телевизионные новости, но в основном читаю книги. Еще люблю разгадывать кроссворды. Вечером в моем распорядке, как правило, прогулка на свежем воздухе перед сном. Хотя в былые времена утром и вечером были пробежки.

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Для меня эти дни томительные, ведь я человек общительный, привыкший к активному образу жизни, постоянному движению, работе, обществу друзей и знакомых. И вдруг разворот на 180 градусов. Все нужно ограничивать. Но жизнь продолжается, уверен, переживем и эту беду. Скоро снова встретимся на стадионах, в театрах, в кругу друзей. Главное – не падать духом", – цитирует Сабо Footboom.

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