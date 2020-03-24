Сабо – о карантине: Жизнь продолжается, переживем и эту беду

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о своем распорядке дня во время карантина.

"Мое утро начинается с зарядки вот уже несколько последних десятилетий (Сабо 80 лет – прим). После этого или иду в супермаркет, или занимаюсь домашними делами. Иногда смотрю телевизионные новости, но в основном читаю книги. Еще люблю разгадывать кроссворды. Вечером в моем распорядке, как правило, прогулка на свежем воздухе перед сном. Хотя в былые времена утром и вечером были пробежки.

Сабо нашел неочевидное объяснения потери игровой практики Зинченко

Для меня эти дни томительные, ведь я человек общительный, привыкший к активному образу жизни, постоянному движению, работе, обществу друзей и знакомых. И вдруг разворот на 180 градусов. Все нужно ограничивать. Но жизнь продолжается, уверен, переживем и эту беду. Скоро снова встретимся на стадионах, в театрах, в кругу друзей. Главное – не падать духом", – цитирует Сабо Footboom.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента