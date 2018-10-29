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Саблич стал чемпионом Молдовы у руля Шерифа

22 октября 17:10 111 Читати українською
Саблич стал чемпионом Молдовы у руля Шерифа
Горан Саблич / Фото ФК Шериф

Бывший защитник Динамо, а ныне главный тренер Шерифа Горан Саблич завоевал чемпионство Молдовы.

Молдавский Шериф во главе с Гораном Сабличем после 24-х туров стал чемпионом Молдовы, оторвавшись от ближайшего преследователя на 15 очков.

"Во-первых, хочу поздравить всю команду и весь клуб с завоеванием очередного титула чемпионов.

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У нас впереди еще четыре матча, которые мы будем играть в полную силу. Мы должны закончить сезон на мажорной ноте. Можно, конечно, сделать небольшие выводы. В первую очередь, речь идет о еврокубках, где мы, к сожалению, не попали в групповой этап. Наибольшей неудачей, несомненно, было поражение от Шкендии.

Во внутреннем чемпионате мы выглядели более стабильно", – цитирует Саблича официальный сайт клуба.

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Мир Динамо Киев Динамо Киев Шериф Шериф Горан Саблич Горан Саблич
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