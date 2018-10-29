Саблич стал чемпионом Молдовы у руля Шерифа

Бывший защитник Динамо, а ныне главный тренер Шерифа Горан Саблич завоевал чемпионство Молдовы.

Молдавский Шериф во главе с Гораном Сабличем после 24-х туров стал чемпионом Молдовы, оторвавшись от ближайшего преследователя на 15 очков.

"Во-первых, хочу поздравить всю команду и весь клуб с завоеванием очередного титула чемпионов.

Спартак звільнив Карреру – екс-тренер Динамо Ріанчо став в. о. головного тренера

У нас впереди еще четыре матча, которые мы будем играть в полную силу. Мы должны закончить сезон на мажорной ноте. Можно, конечно, сделать небольшие выводы. В первую очередь, речь идет о еврокубках, где мы, к сожалению, не попали в групповой этап. Наибольшей неудачей, несомненно, было поражение от Шкендии.

Во внутреннем чемпионате мы выглядели более стабильно", – цитирует Саблича официальный сайт клуба.

"Команда загинула – він постарів на кількадесят років". Син Олега Базилевича про батька, Голодомор і трагедію Пахтакора