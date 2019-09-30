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Саблич может возглавить молодежную сборную Хорватии

30 сентября 23:34 9 Читати українською
Саблич может возглавить молодежную сборную Хорватии
Горан Саблич / Sportcom.hr

Экс-защитник Динамо Горан Саблич стал главным претендентом на пост главного тренера молодежной сборной Хорватии.

Бывший защитник Динамо Горан Саблич претендует на пост главного тренера молодежной сборной Хорватии, информирует Динамомания.

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Последним местом работы 40-летнего специалиста был молдавский Шериф, который он возглавлял с июня 2018-го года. До этого тренировал боснийский Широки Бриег и хорватский Сплит.

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Напомним, что еще один бывший "динамовец", Огнен Вукоевич, возглавляет сборную Хорватии U-20.

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Теги
Мир Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Хорватия Хорватия Горан Саблич Горан Саблич
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