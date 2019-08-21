Саблич может стать тренером Олимпика

Бывший пресс-атташе донецкого клуба Олег Барков сообщил о возможном назначении экс-защитника Динамо Горана Саблича на пост главного тренера Олимпика.

"Новым тренером Олимпика с высокой вероятностью станет экс-игрок киевского Динамо Горан Саблич. Хороший выбор Владислава Гельзина, если в результате договорятся.

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Видел зимой в Турции его Шериф, и мне эта команда была очень симпатична. Лучше и опытнее Сезара в разы, гораздо лучше знает украинские реалии и не является человеком Селюка. Еще и дебютировать может в игре с не чужим для Горана клубом", – написал Барков на своей странице в Facebook.

К слову, в 5-м туре УПЛ Олимпик сыграет с Динамо Алексея Михайличенко. Таким образом в этом матче может произойти сразу два тренерских дебюта.

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