toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Саблич может стать тренером Олимпика

19:42 199 Читати українською
Саблич может стать тренером Олимпика
Горан Саблич / ФК Шериф

Бывший пресс-атташе донецкого клуба Олег Барков сообщил о возможном назначении экс-защитника Динамо Горана Саблича на пост главного тренера Олимпика.

 

"Новым тренером Олимпика с высокой вероятностью станет экс-игрок киевского Динамо Горан Саблич. Хороший выбор Владислава Гельзина, если в результате договорятся.

"Это будет большое усиление", – Гельзин анонсировал назначение нового тренера Олимпика

Видел зимой в Турции его Шериф, и мне эта команда была очень симпатична. Лучше и опытнее Сезара в разы, гораздо лучше знает украинские реалии и не является человеком Селюка. Еще и дебютировать может в игре с не чужим для Горана клубом", – написал Барков на своей странице в Facebook.

К слову, в 5-м туре УПЛ Олимпик сыграет с Динамо Алексея Михайличенко. Таким образом в этом матче может произойти сразу два тренерских дебюта.

Олимпик официально объявил об отставке Жулио Сезара и его тренерского штаба

blog_ava
"В Динамо невыход в группу еврокубков приводит к изменениям", – Ребров сравнил вылет киевлян и Ференцвароша из ЛЧ
08:30
551
Теги
Олимпик Олимпик Горан Саблич Горан Саблич Динамо Киев - Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
47
мин
Олимпиакос
22:00
Краснодар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук