Саблич: Матчи против Шахтера всегда были для меня принципиальными

Бывший защитник Динамо Горан Саблич рассказал, как относился к противостоянию с Шахтером.

"Матчи против Шахтера всегда были принципиальными для меня, независимо от того, кто выходил против нас на поле. Всегда было много эмоций, и победа над принципиальным соперником была очень важна и для клуба, и для болельщиков.

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А то, что в Шахтере играли Плетикоса и Срна, особого значения для меня не имело. Даже общаясь друг с другом, мы разговаривали на разные темы, а вот футбольные старались не трогать. Рад, что и по сей день у нас с ними хорошие отношения.

В сезоне 2008/2009 Динамо играло очень сильно – и в Европе, и в чемпионате Украины, где мы уверенно стали чемпионами. Матчи с Шахтером в полуфинале Кубка УЕФА получились ровными, и, по-моему, "горняки" прошли дальше благодаря более длинной скамейке запасных, у них было больше возможностей для ротации состава", – цитирует Саблича пресс-служба Динамо.

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Напомним, в той камапнии Динамо завоевало "золото" чемпионата Украины, на 15 очков опередив Шахтер. Также киевляне и "горняки" сошлись в 1/2 финала Кубка УЕФА, где сильнее оказались дончане (1:1,2:1), которые, в итоге, и заполучили этот еврокубковый трофей, в решающем матче одолев Вердер (2:1) .