Сабалета объявил о завершении карьеры – он становился вице-чемпионом мира в составе сборной Аргентины
Бывший защитник Вест Хэма, Манчестер Сити, сборной Аргентины и ряда других клубов Сабалета объявил о завершении карьеры.
"Дорогие друзья. После 18 лет карьеры я принял решение закончить с футболом. Эти замечательные годы позволили мне насладиться уникальными и незабываемыми моментами.
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Я благодарю всех, кто прошел этот путь со мной: клубы, партнеров по команде, тренеров и, конечно, мою семью и всех друзей. Меня переполняют эмоции. От всего сердца, огромное спасибо всем", – отметил Сабалета в своем твиттере.
Напомним, за свою карьеру аргентинец поиграл в составе Сан-Лоренцо, Эспаньола, Манчестер Сити и Вест Хэма, а также сыграл 58 матчей в составе сборной Аргентины.
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