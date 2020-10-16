"Дорогие друзья. После 18 лет карьеры я принял решение закончить с футболом. Эти замечательные годы позволили мне насладиться уникальными и незабываемыми моментами.

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Я благодарю всех, кто прошел этот путь со мной: клубы, партнеров по команде, тренеров и, конечно, мою семью и всех друзей. Меня переполняют эмоции. От всего сердца, огромное спасибо всем", – отметил Сабалета в своем твиттере.

Напомним, за свою карьеру аргентинец поиграл в составе Сан-Лоренцо, Эспаньола, Манчестер Сити и Вест Хэма, а также сыграл 58 матчей в составе сборной Аргентины.

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