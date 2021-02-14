"Если Месси решит покинуть Барселону, то ему нужно будет попробовать свои силы в АПЛ. Это его заинтересует, потому что буквально все игроки, кого я знаю, спрашивали меня, как оно – играть в Англии. Лео уже много лет играет в Испании, ему было бы хорошо попробовать английский футбол.

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Манчестер Сити предлагает идеальные условия. К тому же, Месси хорошо знает Гвардиолу, Агуэро, Чики Бегиристайна и Феррана Сориано. Если он решит уйти из Барселоны, Манчестер Сити станет хорошим решением, потому что в клубе есть люди, которые помогут ему адаптироваться", – поделился Сабалета в комментарии Daily Mirror.

Напомним, летом Месси рассорился с руководством Барселоны еще летом 2020 года и был настроен покинуть клуб. Одним из главных претендентов считался Манчестер Сити.

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