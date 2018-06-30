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Сабалета: Это последний шанс для наших звезд

18:44 94 Читати українською
Сабалета: Это последний шанс для наших звезд
Пабло Сабалета / Gatty Images

Бывший игрок сборной Аргентины Пабло Сабалета уверен, что футболистам "альбиселесте" необходимо пожертвовать всеми силами ради победы на ЧМ-2018.

"Хочу верить, что у наших звезд есть осознание того, что нынешнее первенство мира является их последней попыткой выиграть что-нибудь значительное. Я, как и миллионы соотечественников, ожидаем от команды Сампаоли исключительно победы на ЧМ-2018.

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Сборная Франции имеет массу сильных в персональном плане исполнителей, практически два равноценных состава. Но как показали игры нынешнего турнира, у них тоже есть проблемы. Месси, Агуэро, Маскерано и другим нашим опытным мастерам необходимо максимально эффективно распорядиться этим", – цитирует Сабалету ESPN.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Теги
Франция - Аргентина ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Пабло Сабалета Пабло Сабалета
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