Сабах объявил о досрочном прекращении сотрудничества со своим главным тренером Висенте Гомесом, сообщает официальный сайт клуба.

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По официальной информации, стороны расстались по обоюдному согласию. 49-летний испанец возглавил клуб летом, после 19 туров чемпионата Азербайджана Сабах расположился на последней строчке турнирной таблицы.

Напомним, в Украине Гомес работал в тренерском штабе Динамо помощником Реброва, а позже Хацкевича, также испанец был наставником донецкого Олимпика. Он возглавил Сабах в июле прошлого года.

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