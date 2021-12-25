Сабах заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника Миная Эльдара Кулиева, сообщает Azerisport.

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Трансфер игрока может состоятся по завершении сезона. Азербайджанцам придется побороться с Ворсклой, которая также хочет видеть футболиста в своих рядах.

Напомним, Кулиев перешел в Минай летом 2021 года из Мариуполя в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за закарпатцев 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт с "лисами" действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

К слову, в свое время Сабах тренировал экс-наставник Динамо и Олимпика Висенте Гомес, а цвета клуба защищали Дмитрий Клёц, Зураб Очигава и Марко Девич, который стал автором первого забитого гола команды в элитном дивизионе.

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