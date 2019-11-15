Саа: ван Нистелрой неоднократно доводил Роналду до слез

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Луи Саа вспомнил конфликты Руда ван Нистелроя с Криштиану Роналду.

"Руд ван Нистелрой имел такое эго: он хотел, чтобы все отдавали передачи на него. Алексу Фергюсону бывало сложно смириться с этим, учитывая развитие Роналду и Руни.

Игроки Ювентуса проведут серьезный разговор с Роналду

Доводил ли ван Нистелрой до слез Роналду? Да, были подобные истории. Они начали выяснять отношения в то время, когда отец Криштиану умер, так что это был неподходящий момент. Подобные вещи случаются у футболистов с сильным характером, но уверен, что Руд жалеет о некоторых свои словах.

Криштиану был просто зверем. Не знаю, можно ли сказать, что он был человеком. Вы могли заметить, что этот парень не был обычным, еще когда ему было 18 или 19 лет. Игроки с подобными способностями признают, что самое важное работать усерднее, чем кто-либо, а не просто талант. Лучшие теннисисты не бьют по мячу сильнее или имеют же лучшую технику. Нет, они работают тяжелее, чем кто-либо другой. Криштиану делал так же", – поделился Саа в интервью FourFourTwo.

Англия, Чехия, Турция и Франция вышли на Евро-2020, Португалия уничтожила Литву с хет-триком Роналду