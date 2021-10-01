"Был сложный матч. В еврокубках все такие. Вы встречаетесь с сильными командами, которые выкладываются на полную.

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Мы могли бы добиться еще лучшего результата, но главное – 3 очка. Важно было вернуться к победам. Было необходимо выиграть в этой встрече, как и в ближайшем матче", – сказал Кристанте в комментарии Roma Press.

Напомним, после двух туров команда Скрипника идет в Лиге конференций без очков и занимает в турнирной таблице группы С последнюю строчку. Лидирует в квартете Рома (6 очков), далее расположили Будё-Глимт (4 пункта) и ЦСКА (1 балл).

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