"С возобновлением АПЛ ты не попадешь в топ-5 кандидатов на "Золотой мяч": Зинченко оригинально потроллил Милевского

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко подшутил над форвардом Динамо Брест Артемом Милевским, который признался, что ждет рестарта чемпионата Англии.

"А зачем тебе возобновление английской Премьер-лиги? Так ты хотя бы попадешь в пятерку кандидатов на "Золотой мяч". А с возобновлением АПЛ у тебя появится конкуренция – Кевин де Брюйне и так далее", – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала "Миля".

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Напомним, АПЛ уже определилась с датой возобновления сезона – футбол вернется на Туманный Альбион 17 июня отложенными поединками 28-го тура. Возможность принять участие в первом поединке после долгого перерыва будет и у Александра Зинченко – его Манчестер Сити сыграет перенесенную встречу с Арсеналом.

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