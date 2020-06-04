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"С возобновлением АПЛ ты не попадешь в топ-5 кандидатов на "Золотой мяч": Зинченко оригинально потроллил Милевского

21:18 61 Читати українською
"С возобновлением АПЛ ты не попадешь в топ-5 кандидатов на "Золотой мяч": Зинченко оригинально потроллил Милевского
Александр Зинченко vs Артем Милевский / Фото из открытых источников

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко подшутил над форвардом Динамо Брест Артемом Милевским, который признался, что ждет рестарта чемпионата Англии.

"А зачем тебе возобновление английской Премьер-лиги? Так ты хотя бы попадешь в пятерку кандидатов на "Золотой мяч". А с возобновлением АПЛ у тебя появится конкуренция – Кевин де Брюйне и так далее", – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала "Миля".

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Напомним, АПЛ уже определилась с датой возобновления сезона – футбол вернется на Туманный Альбион 17 июня отложенными поединками 28-го тура. Возможность принять участие в первом поединке после долгого перерыва будет и у Александра Зинченко – его Манчестер Сити сыграет перенесенную встречу с Арсеналом.

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Теги
Артем Милевский Артем Милевский Видеоновости Англия Александр Зинченко Александр Зинченко АПЛ Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити
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