"Был уверен, что нам достанется Англия или Франция. Группа кажется приемлемой, но играть нужно со всеми. С Саутгейтом мы хорошо знаем друг друга, но если традиция сохранится, это достаточно хорошо для нас, потому что под моим руководством Италия еще не проигрывала Англию. Я не знаю, будет ли это его устраивать.

Сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2024 – одна из самых тяжелых групп для "сине-желтых"

С Украиной будут особые поединки, у них много эмоций. Кроме того, у украинцев хорошая сборная. С Северной Македонией у нас был один из тех матчей, которые иногда встречаются. Произошедшее доказывает, что во всех встречах, даже самых простых, нужно играть до конца", – отметил Манчини.

Напомним, сборная Италии в отборе на Евро-2024 сыграет в группе С. Соперниками "Скуадры Адзурры" станут Англия, которую команда Манчини обыграла в финале Евро-2020, Северная Македония, которой проиграла в квалификации на ЧМ-20222, а также Украина и Мальта.

Результаты жеребьевки отбора Евро-2024: Украина против топ-сборных, фарт поляков и другие группы