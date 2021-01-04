"В первом туре мы проиграли Десне. Начали ту игру мы неплохо, но в итоге силенок нашим ребятам не хватило. Затем уступили Мариуполю.

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Не сказал бы, что это был самый тяжелый период Мы потерпели поражение от молодой команды. В третьем туре мы принимали дома Шахтер (2:2). И это то, что нам нужно было в тот момент. Раздражитель у нас был серьезный. То, что нам противостоял чемпион Украины, сильный соперник, меня успокоило. Мы сыграли в тот футбол, в который хотели сыграть. С того дня мы не проигрывали в Премьер-лиге. Думаю, что третья игра сезона, с Шахтером, была отправной точкой для нас в текущем первенстве Украины", – заверил Скрипник в интервью SportArena.

Напомним, на зимнюю паузу луганчане пошли на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 очков и серию из трех побед подряд.

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