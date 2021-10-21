"Мы знали, что Барселона начнет игру хорошо. У нас была задача не пропустить быстрый гол. Поскольку они играли дома и имели 0 очков после двух туров, было понятно, что они очень серьезно настраивались на две игры с нами. Было также ясно, что они должны начать очень мощно. Мы хотели немного сбить темп, чуть дольше привычного вводили мяч, но в первом тайме не все получилось.

Бущан объяснил, чего не хватило Динамо, чтобы выстоять против Барселоны

Мы всегда стараемся разыгрывать через голкипера, все зависит еще от того, как играет команда, от ее уровня. Когда Барселона перестроилась во втором тайме, нам стало немного легче держать мяч. В принципе, второй тайм был получше.

Почему не удается удержать Пике, забившего нам второй год подряд? Не знаю, мы, в принципе, анализировали всех футболистов, в том числе и в отношении стандартных положений. Если помните, тогда Жерар тоже забил после передачи с фланга. Наверное, все дело в высоком уровне футболиста.

Относительно минимального количества ударов по воротам... Не знаю, это, наверное, больше вопрос к Мистеру по игре... В атаке нам, действительно, чего-то не хватает. Возможно, сказывается отсутствие Артема Беседина, который был у нас маячком впереди. Есть много нюансов. Плюс уровень соперников в этих матчах высокий, трудно доходить до ворот.

В принципе, с такой Барселоной можно бороться, но тоже трудно. Думаю, в домашней игре нам будет легче, там все-таки и стены будут помогать. Надеемся на домашнюю игру", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, после 3-х туров Динамо в турнирной таблице группы Е занимает последнюю строчку, имея в своем активе одно очко. Барселона с тремя пунктами – третья.

Барселона – Динамо: Шапаренко и каталонские ветераны феерят – исторический рекорд, результат лучше игры, безнадега ЛЧ