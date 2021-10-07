"Наш чемпионат вышел на новый уровень, и я очень этому рад. Люди приветствуют тебя, когда ты возвращаешься в эту лигу. Ранее было не так. Благодарить стоит ПСЖ – это не враг, а соперник, давайте не будем путать. С такими игроками, как Лионель Месси и Серхио Рамос, Лига 1 расцвела. Марсель тоже начал новый цикл с Сампаоли, там много новичков. И о Лионе давайте не будем забывать. Чемпионат движется в правильном направлении. Надеюсь, это мотивирует молодежь оставаться, а не ехать.

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Я ни разу не выигрывал в противостояниях с Месси (всего Рами противостоял Лео в 12 матчах, – прим.)? Да, я ни разу не выигрывал, но было три ничьих, плюс у меня 4 или 5 его футболок. Самое обидное – Севилья обыграла Барселону 2:1, когда я был травмирован.

Но 12 матчей... Он был очень хорош. Месси все время оказывался у меня за спиной, вне игры, затем медленно возвращался, доходил до середины поля, снова начинал движение вперед и обыгрывался с Педро. Это было впечатляюще. Сейчас он в большей степени стал плеймейкером, поэтому защитникам стало проще, можно выжидать. Не думаю, что он способен на такие слаломные рывки, как раньше", – рассказал Рами в интервью официальному сайту Лиги 1.

Напомним, ПСЖ провел громкую трансферную кампанию летом 2021 года, подписав Серхио Рамоса, Месси, Хакими, Вейналдума и Доннарумму.

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