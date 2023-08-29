"На мой взгляд, не имеет права помощник тренера, или кто-либо, когда женщина судит, кричать в ее адрес оскорбительные слова. Но вы видите, что в судействе у нас делается. Если даже Роман Григорчук выдал по этому поводу целую тираду... Получается, не один Вернидуб не любит проигрывать.

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Одно дело, когда это по-человечески, так, как должно быть: проиграл, пожал коллеге руку и ушел. А когда твою команду откровенно убивают, то есть недовольство. Примеры: Григорчук, Ротань... С таким судейством мы можем докатиться до того, что скоро будут морды бить прямо на поле", – сказал Вернидуб в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Кривбасс после 5-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на пятой строчке, набрав 8 очков.

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