"С Шевченко невозможно было вытянуть ни слова": Микел о том, как легендарный украинец удивил Челси

Экс-полузащитник Челси Джон Оби Микел вспомнил, каким был Андрей Шевченко в лондонском клубе.

"Андрей был очень тихим парнем, из него невозможно было вытянуть ни слова. Он был, вероятно, самым тихим игроком среди тех, с кем я когда-либо играл.

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Его резюме в Милане было невероятным. Я вырос, наблюдая за ним. Поэтому, когда он перешел в Челси, это было похоже на: "Вау, это Шева!". Мы просто не могли понять, почему после того, как он приехал, он не говорил – ни на поле, ни на тренировочной площадке, ни за их пределами. Это было странно", – сказал Оби Микел в интервью изданию The Athletic.

Напомним, Джон перешел в Челси в 2006 году из норвежского Люна за 20 млн евро. В лондонском клубе играл до января 2017 года. Главный тренер сборной Украины защищал цвета "синих" с 2006 по 2009 годы.

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