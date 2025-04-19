– Держал ли в голове, что нельзя получить карточку?

– Конечно, держал. Мы говорили с тренером об этом, все понимали, какой у нас следующий матч. Но если бы сегодня не было победы, возможно, и в матче с Шахтером было бы тяжелее психологически. И конечно, я держал в голове, чтобы не получить какую-то глупую карточку за разговоры, но в единоборствах старался выкладываться на полную.

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– Был очень тяжелый первый тайм, Динамо уже не впервые стартовые 30 минут так раскачивается. С чем это связано? Присматриваетесь к сопернику?

– Да не то чтобы присматриваемся. В Оболони мне понравилась игра – они очень компактно оборонялись. И против Динамо командам не надо дополнительной мотивации. Тем более, киевское дерби – ребята выходят и мотивированы против нас играть. Да, все ждут, что Динамо должно там 4:0 загонять, и нам бы так хотелось. Но давайте смотреть на реалии в нашей стране и на сегодняшний день. Мы не проиграли ни одной игры, у нас есть цель, и мы к ней идем.

– Что Александр Шовковский сказал в перерыве, что так оживилась игра во втором тайме?

– Разговор был более психологический. Там некоторые вещи подкорректировали, должны были мы играть немного по-другому – и в центре по-другому. Может, и солнце немного село, мы немного к сопернику присмотрелись лучше, плюс забили быстрый мяч – много факторов было, – цитирует Кабаева телеграм-канал Динамовец.

Напомним, сейчас Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 63 очка.

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