34-летний немец во время одного из занятий "ротен" продемонстрировал свои умения, поразив собравшихся.

Бавария оформила самую длинную голевую серию в истории Бундеслиги – только Нагельсманн остановил атаку мюнхенцев 2 года назад

Нагельсманну отдали пас, а он в одно касание почти с середины поля мощно пробил и попал в перекладину. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба в соцсетях.

Заметим, Юлиан когда-то был профессиональным футболистом, но из-за постоянных травм завершил карьеру в 19 лет. Сейчас его Бавария лидирует в Бундеслиге, опережая Боруссию Дортмунд на 6 очков.

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