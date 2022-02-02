С середины поля в перекладину: Нагельсманн поразил точным ударом на тренировке Баварии
Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн может похвастаться роскошными ударами.
34-летний немец во время одного из занятий "ротен" продемонстрировал свои умения, поразив собравшихся.
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Нагельсманну отдали пас, а он в одно касание почти с середины поля мощно пробил и попал в перекладину. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба в соцсетях.
Заметим, Юлиан когда-то был профессиональным футболистом, но из-за постоянных травм завершил карьеру в 19 лет. Сейчас его Бавария лидирует в Бундеслиге, опережая Боруссию Дортмунд на 6 очков.
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