"Колос вторую серию пенальти проводит: с киевским Динамо в Кубке Украины прошлого сезона и вот сейчас с Шахтером Караганда. Я вижу, что действительно с Женей Селезневым поспешили. Нужно возвращать.

Шахтер Караганда – Колос – 0:0 (пенальти – 3:1) – видеообзор матча

Все смеялись, что он только с пенальти забивал, а виходит, что, кроме Селезнева, никто пенальти бить не умеет. Еще Ореховский был, но он сейчас играет за Рух. Костышин говорил перед матчем, что он бы не хотел серию пенальти. И вот, я так понимаю, мы увидели почему", – сказал Вацко в эфире программы Студія Live на ТК Футбол.

Напомним, в серии послематчевых пенальти удары Нуриева, Чурко и Павловца парировал голкипер Шацкий. Колос уступил и вылетел из Лиги конференций.

Колос вылетел из Лиги конференций, проиграв Шахтеру К в серии пенальти – ковалёвцы не реализовали три удара