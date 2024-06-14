"Все очень хорошо знают нынешнюю ситуацию в Украине, для нас это дополнительная мотивация. Поэтому даю сто процентов, что в понедельник мы оставим на поле гораздо больше души, чем наш соперник.

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Мы должны показать нашу лучшую игру, а потом уже посмотреть, что произойдет. Конечно, я знаю многих румынских игроков.

Мы готовимся к предстоящему матчу самым качественным образом. Потому что нас ждет встреча с сильной командой. Это будет чрезвычайно сложный матч. Но мы должны сосредоточиться на своей игре, на том, что мы можем предложить сопернику.

У сборной Украины сейчас великолепная команда, и я не вижу причин, из-за которых мы не могли бы достичь поставленной цели", – цитирует Зинченко Gazeta Sporturilor.

Напомним, дуэль между Украиной и Румынией состоится 17 июня. Начало встречи в 16:00.

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